Для запасающихся туалетной бумагой придумали новый термин

Слову "ковидот" дают в словаре два значения.

Для людей, которые в панике из-за пандемии массово закупают туалетную бумагу, придумали новый термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary, передает zakon.kz.

Как пишет Газета.ру, термин Covidiot ("ковидиот") образовался из двух слов – названия вируса COVID-19 и слова "идиот".

При этом слову "ковидот" дают в словаре два значения. Первое - это тот, кто игнорирует меры предосторожности во время пандемии.

"Этот ковидиот обнимает всех, кого видит", — приводится предложение в качестве примера.

Второе - паникеры, которые все сметают с полок магазинов, лишая возможности других купить необходимое.

"Вы видели этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в его корзине?" — приводится пример употребления термина.

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