Для запасающихся туалетной бумагой придумали новый термин
Слову "ковидот" дают в словаре два значения.
Для людей, которые в панике из-за пандемии массово закупают туалетную бумагу, придумали новый термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary, передает zakon.kz.
Как пишет Газета.ру, термин Covidiot ("ковидиот") образовался из двух слов – названия вируса COVID-19 и слова "идиот".
При этом слову "ковидот" дают в словаре два значения. Первое - это тот, кто игнорирует меры предосторожности во время пандемии.
"Этот ковидиот обнимает всех, кого видит", — приводится предложение в качестве примера.
Второе - паникеры, которые все сметают с полок магазинов, лишая возможности других купить необходимое.
"Вы видели этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в его корзине?" — приводится пример употребления термина.
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