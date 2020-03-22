В Алматы ребенок разбился насмерть, выпав из окна
Предварительно, погибла 5-летняя девочка.
Фото : almaty_kris_p22 марта 2020, 19:37
В Алматы ребенок погиб в результате несчастного случая, передает zakon.kz.
Информация появилась в соцсетях.
Жасканат, ребенок выпал с 6-го этажа, 5 лет, разбился насмерть, берегите детей, - сказано в описании к видео на almaty_kris_p.
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