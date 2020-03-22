Марсоход прислал на Землю селфи

Снимок сделан с помощью механической руки.

Марсоход Curiosity прислал на Землю селфи, передает zakon.kz.

Как пишет ferra.ru, снимок был сделан перед тем, как робот установил новый рекорд по подъему на высоту - покорил холм Greenheugh Pediment.

На селфи марсоход запечатлен примерно в 3,5 метрах ниже вершины холма. Снимок сделан с помощью механической руки.

Марсоход Сuriosity приземлился на поверхность Марса в 2012 году и по сей день ведет непрерывную работу. В песчаные бури и сильный ветер машина выходит "в поля", чтобы передать людям важную информацию о Красной планете и составе ее грунта. За эти годы марсоход очень сильно изменился. Корпус покрылся густым слоем марсианской пыли.

фото: Reddit/medialeaks.ru

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