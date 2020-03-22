В Нур-Султане незаконно шили и продавали маски

Им сулит наказание до 2000 МРП и двух лет тюрьмы

В Нур-Султане полицейские пресекли 6 фактов незаконной торговли масками и антисептиками, передает zakon.kz.

Ряд предприимчивых жителей столицы в нарушение санитарных и эпидемиологических норм, организовали незаконный пошив масок и изготовление антисептических средств. Они продавали свой товар по завышенным ценам.

Маски, к примеру, продавали по цене от 300 до 800 тенге за штуку через популярный сайт объявлений. В квартире, где занимались подпольным пошивом масок для дальнейшей их перепродажи обнаружены и изъяты две швейные машинки, ткани для изготовления масок и медицинские маски в количестве 800 штук.

По факту занятия предпринимательской деятельностью без разрешения начато досудебное расследование по пункту 1 статьи 214 УК РК, предусматривающей наказания от штрафа в размере 2000 МРП до 2 лет лишения свободы.

Еще несколько фактов незаконной торговли масками и антисептическими средствами пресечено на территории жилых комплексов и вблизи торговых домов и магазинов.

На парковке торгового дома по ул. Аман установлена незаконная продажа антисептика. Покупателям предлагали приобрести 1 литр средства за 7500 тенге. У нарушителя изъято 24 бутылки на общую сумму 180 000 тенге. Подозреваемый задержан и в отношении него составлен административный протокол.

В отношении пяти правонарушителей составлены административные протоколы по статье 463 КоАП РК (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, без соответствующей регистрации).

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