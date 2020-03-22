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Казахстан изменил протокол диагностики и лечения коронавируса

Наиболее актуальными дополнениями в клинический протокол являются данные по тактике ведения пациентов с развитием тяжелой острой респираторной инфекцией при инфицировании коронавирусной инфекцией.

Фото : inbusiness.kz22 марта 2020, 20:02

С учетом последних международных клинических рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотрен действующий клинический протокол диагностики и лечения "Коронавирусная инфекция-COVID-2019", передает zakon.kz.

Согласно сообщению Минздрава, данный документ рассмотрен и одобрен на уровне Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг при Министерстве здравоохранения РК.

В рамках пересмотра клинического протокола учитывались рекомендации ведущих международных организаций, мнения ученых и опыт других стран в борьбе с коронавирусной инфекцией. С учетом новых рекомендаций ВОЗ определены факторы риска тяжелого и осложненного течения заболевания; конкретизированы критерии тяжести заболевания у взрослых и детей, - сказано в сообщении.

Наиболее актуальными дополнениями в клинический протокол являются данные по тактике ведения пациентов с развитием тяжелой острой респираторной инфекцией при инфицировании коронавирусной инфекцией.

В соответствии с Временными рекомендациями ВОЗ от 13 марта 2020 года обновлены критерии перевода пациентов в отделение реанимации и интенсивной терапии. С учетом опыта специалистов Китая, а также рекомендаций ВОЗ актуализированы схемы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, введены альтернативные схемы лечения, включены рекомендации по назначению этиотропной терапии у детей. В зависимости от степени тяжести течения заболевания подробно описаны критерии выписки пациентов из стационаров, - отметили в министерстве.

В рамках пандемии коронавируса в мире, на сегодняшний день отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекции в нашей стране, что требует принятия неукоснительных и строгих мер по профилактике и предотвращению распространения инфекции.

В стране принимаются все необходимые противоэпидемические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. А также, учеными, ведущими специалистами в области инфекционной службы ведется мониторинг по своевременной актуализации основных документов по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациям ВОЗ, - заключили в Минздраве.


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