В Китае более 43 тысяч зараженных коронавирусом не включали в статистику

Число заболевших в КНР может достигать 125 тысяч.

Несколько десятков тысяч зараженных коронавирусом в Китае специально не были включены в официальную статистику, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В конце февраля в Китае выявили более 43 тысяч бессимптомных носителей коронавируса. Их поместили под карантин и взяли под медицинское наблюдение. Этих зараженных не включили в список инфицированных, в котором на тот момент было около 80 тысяч человек.

Таким образом, число зараженных в Китае может достигать 125 тысяч.

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