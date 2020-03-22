Патриарх Кирилл допустил, что коронавирус является божьей милостью

Также он рассказал, какие меры предпринимает от болезни.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утверждает, что коронавирус способствует отходу от технологий и привлечет к вере в Бога, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией, - утверждает патриарх.

Также он считает, что эпидемия отвратит людей от веры в технологии

Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности… Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог, - заявил патриарх.

Также священник поведал, как коронавирус повлиял на его службу.

С машины проследовал прямо в алтарь, не проходя через храм. Из алтаря не выходит. Облачение на кафедре отменено. На малый вход вышел царскими вратами на амвон. На кафедру не всходил. Протодиакон целует рукав саккоса, а не кисть патриарха. Священник подал Крест без поцелуя. Иподиакона тоже рук ему не целуют, - рассказал патриарх.

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