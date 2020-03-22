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В Узбекистане обнаружили 43 случай заражения коронавирусом

23 марта страна закроет границу для всех.

Фото : Pixabay22 марта 2020, 22:00

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 43, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.

Заболевание обнаружили у человека, прибывшего из Стамбула. Это второй новый случай в стране за 22 марта.

По официальной информации, все случаи выявлены в Ташкенте, и один - в Хорезмской области.

23 марта Узбекистан закроет границу для всех, кроме уезжающих иностранцев.

Также в стране запретили выходить на улицу без масок.


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