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В Германии запретят людям собираться более чем по двое

Ожидается введения общефедерального карантина.

Фото : Pixabay22 марта 2020, 22:34

Власти Германии ужесточили меры по противодействию распространению коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Исключение сделают для семей и людей, живущих под одной крышей. По данным агентства, канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформирует об этом общественность позже.

Отмечается, что власти введут общефедеральный карантин и запретят выходить гражданам из дома без острой необходимости.

На 22 марта число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 20 тысяч человек, скончались более 60 пациентов.


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