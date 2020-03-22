Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Певец призвал всех быть осторожными.

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом, передает zakon.kz.

Моя моральная обязанность сообщить, что у меня положительный тест на COVID19… Я и моя семья будем оставаться изолированными друг от друга столько, сколько необходимо с медицинской точки зрения, - написал певец в Facebook.

Он сообщил, что сдал анализы после появление температуры и кашля.

Доминго призвал всех быть осторожными и соблюдать правила гигиены.

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