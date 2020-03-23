Большинство казахстанцев 23 марта ожидает ясная погода

Местами по республике сохраняются туман, гололед, на севере низовая метель, усиление ветра.

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи, с чем ожидается на юге, юго-западе без осадков, сообщает zakon.kz.

На остальной территорий с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере - снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, на севере низовая метель, усиление ветра, в Кызылординской области ожидается порывы 30 м/с и более, на юго-западе – пыльная буря, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ночью местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем 15-20, местами порывы 30 м/с и более.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются ветер 15-20, в горных и северных районах порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, ночью и утром местами туман, усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, днем местами гололед, усиление ветра днем местами 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидаются ночью местами туман, днем местами – ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской областях днем ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с, в Мангистауской области днем – пыльная буря.

В Костанайской области местами ожидаются гололед, туман.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, ночью Павлодарской областях местами ожидаются туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 7°, облачно, слабый дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -2°, облачно.

Прогноз погоды на 23 марта.

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