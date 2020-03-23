Мировые цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Майские фьючерсы нефти марки Brent торговались в районе 25,13 долларов за баррель.

По биржевым данным, на открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упали на 8–9%, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По состоянию на 04:30 (по Нур-Султану) майские фьючерсы нефти марки Brent торговались в районе 25,13 долларов за баррель. Снижение составило 8,22%.

Стоимость фьючерсов нефти WTI снижается еще сильнее - минус 9,89%. Сейчас цена за баррель составляет 21,32 долларов.

За последние 10 дней цены на "черное золото" поднималась только дважды, а падали 8 раз. В связи с этим власти Техаса впервые почти за полвека заявили о возможном сокращении нефтедобычи. Как пишет газета The Wall Street Journal, всего за одну неделю число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 19 - до 664.

Накануне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал ответственных за обрушение рынка нефти. Он отметил, что Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, но с такой инициативой выступили арабские партнеры.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта после того, как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.

Причинами обвала также стали политическая обстановка, пандемия коронавируса и санкционное давление.

Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.

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