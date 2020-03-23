За сутки в мире выявили более 31 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии скончалось 14 613 человек.

Согласно данным сайта worldometers.info, число заболевших новым коронавирусом COVID-19 на этот момент достигло в мире 336 075 человек. С начала пандемии скончалось 14 613человек, сообщает zakon.kz.

По-прежнему больше всего смертей - в Италии - 651 человек. Новых случаев заражения зарегистрировано 5560. С начала пандемии в Италии умерло 5476 заболевших. Всего в стране зарегистрировано 59 138 случаев заражения коронавирусом.

В Испании за сутки умерло 375 человек, с начала пандемии - 1756. Новых случаев заражения - 3107. Всего инфицированных - 28 603 человек.

В Иране скончались 129 человек, всего - 1685 , новых случаев заражения - 1028. Зараженных - 21 638 человек.

В США за прошедшие сутки зафиксировано больше всего случаев заражения - 8576 человек. Скончались за сутки - 114, с начала пандемии - 416 человека. Заражено 32 783 человека.

Во Франции 112 человек умерло за сутки, с начала эпидемии - 674, новых случаев заражения - 1559. Инфицированных - 16 018 человек.

В Германии за сутки заразились 2509 человек, всего же заболевших 24 873. За сутки скончалось 10 человек, всего с начала эпидемии 94 случая смерти.

В Китае число заболевших за сутки составило человек. Умерло от коронавируса 6 инфицированных. Всего в стране заболели 81 054 человека, умерли 3261 человек.

В Казахстане подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом, из них в Нур-Султане - 31 случай, в Алматы - 25, в Караганде - два, в Алматинской области - один, в Актюбинской области - один случай.

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