Премьер-министр Японии не исключил переноса Олимпийских игр

Из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных олимпийских соревнований.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса намеченных на лето этого года Олимпийских игр в том случае, если проведение соревнований в "полном формате" будет невозможно, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА спорт.

Так, по данным агентства Киодо, глава японского правительства прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Ранее тот заявил, что окончательное решение по Олимпиаде-2020 в Токио будет принято в течение четырех недель, при этом отмена Игр не рассматривается.

Это соответствует моей стратегии проведения (игр) в полном формате. Если это становится затруднительным, мы должны в первую очередь думать о спортсменах, и не исключено, что придется принять решение о переносе, - сказал премьер на парламентских слушаниях.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио. Из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных олимпийских соревнований.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более трехсот тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались. В России, по последним данным, выявили 367 заболевших.

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