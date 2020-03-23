Правительство Афганистана и "Талибан" провели первые онлайн-переговоры 

Обсуждалась необходимость более срочного обмена пленными из-за ситуации с коронавирусом.

Правительство Афганистана и радикальное движение "Талибан" при посредничестве США и Катара провели первые онлайн-переговоры об обмене пленными, сообщил в воскресенье спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня США и Катар содействовали первым техническим переговорам правительства Афганистана и "Талибана" об обмене пленными по видео-конференции в Skype, - заявил Халилзад в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что стороны выразили свою приверженность снижению насилия, межафганскому диалогу и окончательному прекращению огня. Также обсуждалась необходимость более срочного обмена пленными из-за ситуации с коронавирусом.

Халилзад отметил, что еще одни онлайн-переговоры сторон должны пройти в течение следующих двух дней.

Ранее на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!