Канада отказалась участвовать в Олимпийских играх в Токио

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады принял решение не отправлять спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио из-за распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В сообщении на сайте Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны говорится, что это решение было принято с трудом.

Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет срочно призывают Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения отложить проведение Игр на один год, и мы предлагаем нашу полную поддержку во всех сложностях, связанных с этим, - добавили в комитетах.

Они признали, что из-за переноса Олимпиады возникнут проблемы, однако подчеркнули, что нет ничего важнее здоровья и безопасности спортсменов и мирового сообщества. Представители комитетов также поблагодарили спортсменов, партнеров и весь канадский спорт за поддержку и терпение.

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