Меркель отправилась на карантин после контакта с зараженным врачом

Свои служебные обязанности канцлер будет выполнять, находясь на карантине.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 22 марта помещена на домашний карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Решение принято после того, как выяснилось, что врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, положительно протестирован на коронавирус, - говорится в сообщении официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Ангела Меркель будет регулярно проходить тесты на коронавирус в течение следующих нескольких дней, "потому что тестирование сегодня не могло бы еще дать убедительного результата". Свои служебные обязанности канцлер будет выполнять, находясь на карантине.

Непосредственно перед сообщением официального представителя правительства Меркель выступила на пресс-конференции, рассказав о достигнутом с главами федеральных земель соглашении о дополнительных мерах по сдерживанию распространения коронавируса в Германии.

О позитивном результате тестирования врача, делавшего ей прививку, канцлер узнала уже после общения с прессой, сообщил Штеффен Зайберт.

Отметим, в Германии коронавирусом заразились более 20 тысяч человек, скончались около 50. Низкую смертность объясняют массовым тестированием и хорошим оснащением больниц.

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