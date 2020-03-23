Нигматулин: "YDD Corporation" выделил 100 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом

Акционеры предприятия приняли такое решение, откликнувшись на обращение Елбасы.

"YDD Corporation" выделил 100 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Карагандинский ферросплавный завод "YDD Corporation" выделил 100 миллионов тенге в Карагандинский областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях чрезвычайного положения.

Акционеры предприятия Нигматулин Е.З., Кемертелидзе Д.Я. и Аппаз Ж.Д. приняли такое решение, откликнувшись на обращение Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева внести свой вклад в общее дело на благо нашей страны и противодействие распространения COVID-19.

В это нелегкое время предприятие не может оставаться в стороне и приложит все свои усилия для поддержки казахстанцев и экономики нашей страны, - отметил акционер "YDD Corporation" Ерлан Нигматулин.

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