Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нигматулин: "YDD Corporation" выделил 100 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом

Акционеры предприятия приняли такое решение, откликнувшись на обращение Елбасы.

Фото : zakon.kz.23 марта 2020, 09:00

"YDD Corporation" выделил 100 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Карагандинский ферросплавный завод "YDD Corporation" выделил 100 миллионов тенге в Карагандинский областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях чрезвычайного положения.

Акционеры предприятия Нигматулин Е.З., Кемертелидзе Д.Я. и Аппаз Ж.Д. приняли такое решение, откликнувшись на обращение Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева внести свой вклад в общее дело на благо нашей страны и противодействие распространения COVID-19.

В это нелегкое время предприятие не может оставаться в стороне и приложит все свои усилия для поддержки казахстанцев и экономики нашей страны, - отметил акционер "YDD Corporation" Ерлан Нигматулин.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты