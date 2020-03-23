Европе для победы над коронавирусом может потребоваться до двух лет

Такое мнение выразил один из ведущих китайских вирусологов.

Странам Европы не следует рассчитывать на скорую победу над коронавирусом, для этого государствам может потребоваться до двух лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Такое мнение на South China Morning Post выразил один из ведущих китайских вирусологов, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун.

По его словам, будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года.

Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем, - заявил Вэньхун.

Он выразил уверенность, что пандемия коронавируса неизбежно затянется, и когда будет взята под контроль - этим летом или следующим - будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию. По его мнению, для решения проблемы в кратчайшие сроки, меры должны быть чрезвычайно радикальными.

Если во всем мире можно было бы прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить, отметил Вэньхун.

Он рассказал, что Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю "Праздника весны", что значительно сократило контакты населения.

Ранее врачи из китайского города Ухань, который является очагом вспышки вируса, назвали главную ошибку при лечении коронавируса. Ей оказалась недостаточная защищенность медицинского персонала, из-за чего растет уровень заболеваемости среди медиков.

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