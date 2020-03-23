Наурыз мейрамы отметили в Южной Корее

В провинции Южная Кенсан есть кафе "Шырайлы Шымкент", где можно покушать казахские национальные блюда.

В Южной Корее отметили Наурыз. В маленьком городке Енсан собрались работающие там казахстанцы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В кафе "Шырайлы Шымкент" сегодня было многолюдно. Ведь это единственное на всю провинцию Южная КЕнсан заведение, где можно покушать казахские национальные блюда. Поэтому сюда приезжают казахстанцы из соседних сел.

В пятидесяти километрах отсюда город Тэгу - очаг коронавируса. К счастью, до Енсана COVID-19 не добрался. Но у каждого посетителя у входа замеряют температуру. И даже дезинфицируют микрофоны, которыми пользовались гости.

Хозяева кафе - супруги Чой Ен Джу и Сауле Косакаева угощали всех посетителей наурызкоже и баурсаками. Ведь, благодаря тем, кто любит казахскую национальную кухню, в непростой коронавирусный период, их заведение работало.

Из-за вспышки коронавируса в данное время все владельцы кафе испытывают трудности. Но у нас были клиенты. Сегодня мы подготовились к празднику. Я слышал, что наурыз – это казахский новый год. Поздравляю казахстанцев, сейчас весь мир испытывает трудности из-за коронавируса, и я желаю, чтобы мы вместе все преодолели и встретились с друг другом здоровыми, сказал владелец кафе Чой Ен Джу.

Население Енсана 5 500 человек. Кроме того, здесь проживают около четырехсот мигрантов. Казахстанцы стараются жить и работать вместе. Наурыз, как и другие праздники, они отметили без спиртного. Они придерживаются канонов ислама. И на чужбине демонстрируют свое искусство.

Конечно, очень скучаем по дому. Словами это не передать. Но здесь нам удобно в плане работы, признался Жандарбек.

В Наурыз казахстанские мигранты пожелали землякам достатка, а себе заработка и скорого возвращения на Родину.

С праздником Наурыз! Желаю благополучия, здоровья, пусть ваши родители и родные будут рядом и болезни обойдут нас стороной, - пожелал Жандарбек.

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