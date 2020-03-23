Коронавирус в Алматы: Двое последних заболевших заразились в РК

Последние два пациента были контактными с ранее заболевшими.

О состоянии здоровья зараженных коронавирусом в Алматы, рассказал руководитель Управления здравоохранения мегаполиса Тлеухан Абильдаев. Оказалось, что двое последних заболевших заразились в Казахстане, передает zakon.kz.

В Алматы выявлены еще два случая болезни коронавирусной инфекции. Два пациента являлись контактными с ранее выявленными пациентами. Оба находились на карантине в стационаре. Начато лечение по протоколу диагностики и лечения коронавируса. Состояние больных удовлетворительное, - сказал он.

Абильдаев отметил, что на сегодня в городской клинической инфекционной больнице находятся 22 пациента, в детской - двое детей и одна мать с диагнозом коронавирус.

Состояние двоих средней степени тяжести, у остальных заболевших - удовлетворительное, - сказал Абильдаев.

В провизорных госпиталях Алматы на карантине находятся 660 человек, на объектах карантизации 778 граждан, на домашнем карантине 1472 человека. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, состояние здоровья удовлетворительное.

В Казахстане на утро 23 марта зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусом. Из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 25 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.

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