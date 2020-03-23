Казахстанец возглавил официальный хит-парад синглов Великобритании

Студент Павлодарского колледжа транспорта и коммуникаций Иманбеком Зейкеновым возглавил UK Singles Chart.

Ремикс написанный студентом Павлодарского колледжа транспорта и коммуникаций Иманбеком Зейкеновым (более известный как Imanbek Remix) на песню американского рэпера Карлоса Сент-Джона, возглавил UK Singles Chart и стал синглом номер один в Великобритании, сообщает zakon.kz.

UK Top 40 Charts является официальным хит-парадом синглов Великобритании, составляемый The Official Charts Company от имени британской индустрии звукозаписи, в котором на основе продаж на физических носителях платных загрузок и прослушиваний на потоковых сервисах отсортированы самые продаваемые в стране синглы.

Трек Иманбека Зейкенова Saint JHN "Roses (Imanbek Remix) обошел таких исполнителей, как The Weeknd, Dua Lipa, Billie Eillish, Roddy Ricch и Justin Bieber.

Ранее Иманбека Зейкенов вошел в топ-10 Apple Music, в музыкальном приложении Shazam набрал более 6,5 миллиона просмотров, занял пятое место в чарте Яндекс-музыка, собрал четыре миллиона прослушиваний на Spotify, на канале рэпера Saint Jhn в YouTube - более миллиона просмотров.

19-летний Иманбек Зейкенов из города Аксу параллельно с учебой работал на железной дороге сигнальщиком. Музыка для него была одним из увлечений, он является самоучкой. Ремиксы пишет в программе FL Studio, которую изучил по видеоурокам. Сейчас он активно продолжает записывать ремиксы на самые популярные треки.

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