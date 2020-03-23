Год назад Астану переименовали в Нур-Султан

Столицу Казахстана переименовывали несколько раз.

Ровно год назад, 23 марта, Астану переименовали в Нур-Султан. Zakon.kz напоминает историю города.

Столицу Казахстана переименовывали пять раз.

Как сообщает портал Qazaqstan Tarihy, столица возникла на территории, которая была обжита человеком еще в глубокой древности. В пяти километрах от Нур-Султана было средневековое городище, которое называлось Бозок.

Акмолинск - так называлась казахстанская столица в 30-е годы XIX века. Она возникла на месте селения Акмола и была коммерческим и экономическим центром центральноазиатского региона. Тогда население города составляло более 2000 человек.

История происхождения названия имеет несколько объяснений. Наиболее популярным является перевод слова "Акмола" – "белая могила". В то время через Акмолу шли караванные пути, и джунгары совершали набеги.

В 60-х годах прошлого века Нур-Султан назывался Целиноградом. Его переименовали 20 марта 1961 года. Причиной стало то, что город стал центром Целины северного Казахстана.

В следующий раз город переименовали в 1992 году в Акмолу.

В мае 1998 года - в Астану. Астана с казахского переводится как "столица".

23 марта по указу Касым-Жомарта Токаева город был переименован в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Нур-Султан.

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