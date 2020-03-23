Выявлено превышение тяжелых металлов в водохранилище Шардара, где были найдены рыбы с лишаем

Дополнительно результаты анализов будут известны 26 марта 2020 года.

Ранее РГП "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщал о том, что провел внеплановый отбор проб воды водохранилища Шардара, где местные рыбаки обнаружили снулую рыбу, сообщает zakon.kz .

По результатам анализа 1-го дня характеристики воды в пределах нормы: температура воды 8,9-10,0 ºС, водородный показатель – 7,66-7,98; концентрация растворенного кислорода – 12,89-15,0 мг/дм3; прозрачность – 21-25 см, цветность – 12-33 градусов, запах – 0 баллов, не свойственного природной воде запаха не обнаружено.

По результатам анализа главных ионов, биогенных, органических и неорганических веществ, химического потребления кислорода, тяжелых металлов-превышения предельной нормы Единой классификации качества воды зафиксированы по железу общему 0,36-0,4 мг/дм3 (1,2-1,3 кратное превышение) в точках отбора проб "пляж Китайский городок" и "пляж Серебряный" водохранилища Шардара, в остальных точках показатели в пределах нормы, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Дополнительно результаты анализов будут направлены 26 марта 2020 года.

В Шардаринском водохранилище проверят рыбу из-за лишая.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!