Москвичей старше 65 лет с хроническими заболеваниями обязали сидеть дома

На работу смогут ходить только те люди от 65 лет и старше, чье нахождение на службе жизненно важно.

С 26 марта по 14 апреля москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями (диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, рак, перенесенный инфаркт или инсульт), обязали соблюдать домашний режим. Обращение мэра Москвы Сергея Собянина к старшему поколению опубликовано на его сайте, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер

Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки, мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас, - подчеркнул Собянин.

По словам мэра, на работу смогут ходить только те люди от 65 лет и старше, чье нахождение на службе жизненно важно для функционирования компаний, органов государственной власти или больниц.

Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести на удаленную работу, предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный.

Посещать общественные места пожилым можно только в случае крайней необходимости. Мэр посоветовал москвичам поехать на дачу, если у них есть такая возможность.

Для компенсации расходов, которые могут возникнуть из-за самоизоляции, москвичам старше 65 и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь - четыре тысячи рублей. Из них две тысячи выплатят авансом, еще две - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

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