Казахстанцам лишившимся доходов в связи с ЧП будут выплачиваться пособия

В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллиона наших сограждан.

Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить казахстанцам пособия на время ЧП, сообщает zakon.kz.

По предварительным расчетам, текущая ситуация отрицательно повлияла на финансовое состояние около 500 тысяч горожан.

Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге), - заявил Презилент.

В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллиона казахстанцев.

При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки, - сказал он.

Охват конкретных получателей будет определяться специально созданными региональными штабами с участием общественности и НПП "Атамекен".

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