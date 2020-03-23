Токаев нашел работу для безработной молодежи

Молодежь привлекут к паводковым работам.

Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь к паводковым, весенне-полевым и строительным работам молодежь, оставшуюся из-за ЧП без работы, передает zakon.kz.

Введение карантина в Алматы вызвало отток молодежи в регионы. По сообщениям СМИ, из южной столицы 19 и 20 марта выехало более 102 тысяч человек, 15 тысяч автомашин. Это студенты, работники рынков, организаций сферы услуг, торговли. Безработную молодежь необходимо мобилизовать и задействовать в текущих противопаводковых, весенне-полевых, строительных и других работах с соответствующей оплатой. Это можно организовать в рамках программы "Дорожная карта занятости, - сказал Президент на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.

С 16 марта в Казахстане действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса.

Алматы и Нур-Султан 19 марта закрыли на карантин, чтобы не распространять новый вирус по всей стране. В этих городах выставили блокпосты, где круглосуточно дежурят санитарные врачи. Они измеряют температуру въезжающим и выезжающим гражданам.

Сейчас в стране зарегистрировано 62 случая заражения. Большинство из них (32 человека) находится в больницах столицы. В Алматы – 26 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.

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