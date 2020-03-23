Токаев поручил закрыть ЦОНы на время ЧП

Надо обеспечить возможность получать услуги онлайн, отметил он.

Касым-Жомарт Токаев поручил закрыть Центры обслуживания населения, чтобы снизить социальные контакты из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Пришла пора временно закрыть все центры обслуживания населения по стране, обеспечив при этом возможность получать все услуги онлайн, сказал он.

Президент отметил, что в стране должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Никаких "экономий" и "оптимизаций" здесь быть не должно, отметил он.

С 16 марта в Казахстане действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса.

Алматы и Нур-Султан 19 марта закрыли на карантин, чтобы не распространять новый вирус по всей стране. В этих городах выставили блокпосты, где круглосуточно дежурят санитарные врачи. Они измеряют температуру въезжающим и выезжающим гражданам.

Сейчас в стране зарегистрировано 62 случая заражения. Большинство из них (32 человека) находится в больницах столицы. В Алматы – 26 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.

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