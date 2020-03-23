В прокуратуре Алматы рассказали о наказаниях за нарушение режима ЧП

Невыполнение ряда мер и временных ограничений, влечет административную ответственность в виде штраф либо ареста.

Прокуратура города Алматы предупреждает об ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz.

В городе Алматы с 19 марта 2020 года введен режим карантина с установлением ряда мер и временных ограничений, невыполнение которых влечет административную ответственность (статья 476 КоАП – штраф 10 МРП либо арест до 15 суток), - говорится в сообщении прокуратуры города Алматы.

В целях выявления и пресечения фактов реализации (спекуляции) товаров первой необходимости по завышенной стоимости, нарушений трудовых прав и условий чрезвычайного положения и карантина, действует мобильная группа (тел:+7701-172-27-07,+7-701-755-06-99) из числа сотрудников прокуратуры, Акимата, Департаментов полиции и экономических расследовании г.Алматы.

За нарушение режима чрезвычайного положения к ответственности уже привлечено 14 лиц.

Отдельные недобросовестные предприниматели, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан, продолжают работать в штатном режиме.

21 марта 2020 года решением Специализированного межрайонного административного суда Алматы к административной ответственности в виде штрафа привлечена руководитель ТОО "Arai Cash" гр.А (собственник Торгового Дома "Восход") по ст.476 КоАП РК. Несмотря на принятые меры, Торговый Дом "Восход" на следующий день вновь продолжал функционировать, - говорится в сообщении прокуратуры.

В этой связи, руководитель данного Товарищества гр.А решением суда подвергнута административному аресту сроком на 5 суток.

Прокуратура города Алматы в целях обеспечения безопасности населения призывает к соблюдению условий карантина.

Так же просит отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования представителей власти и оказывать им содействие в профилактике инфекции.

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