Nur Otan: призыв о сборе денег касался только представителей крупного бизнеса

Nur Otan осуждает действия работодателей, которые заставляют бюджетников перечислить однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом.

Партия Nur Otan просит бюджетников сообщать о работодателе, который принуждает перечислить однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом. В партии отметили, что призыв Первого Президента касался только представителей крупного бизнеса, передает zakon.kz.

В партию поступили жалобы работников бюджетной сферы, работодатели которых заставляют их перечислить однодневную заработную плату на борьбу с коронавирусом.

В Nur Otan отметили, что призыв о сборе денег касался исключительно представителей крупного бизнеса, а также тех, кто желает сам, и располагает для этого средствами.

Если столкнулись с подобными незаконными действиями со стороны своего работодателя, просим незамедлительно сообщать нам по указанным ниже контактам. Call-центр: 8 800 080 44 41. Электронная почта: komek@nurotan.kz. WhatsApp: 8 700 800 44 41 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034706720426, Instagram: https://www.instagram.com/halykkakomek/, - говорится в сообщении партии.

Также, о подобных случаях написал у себя в твиттер пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Появилась информация о якобы добровольно принудительных пожертвованиях работников бюджетной сферы в Общественный фонд «Birgemiz» в ряде регионов страны. Подобные «инициативы» недопустимы. Все пожертвования должны осуществляться исключительно на добровольной основе.



Ранее Первый Президент Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам и предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, которые могли бы помочь стране в борьбе с коронавирусом.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!