Полиция Алматы обнародовала имена тех, кто нарушил режим ЧП

Постановлением суда граждан подвергли административному взысканию в виде штрафа от 5 до 10 МРП.

По материалам полиции специализированным межрайонным административным судом рассмотрены 15 административных материалов, сообщает zakon.kz.

Постановлением суда граждан подвергли административному взысканию в виде штрафа от 5 до 10 МРП, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы.

- по п. 6 ст. 476 КРК об АП (нарушение карантина в период чрезвычайного положения) – 3 (владельцы кафе - Касанов Х.Р. и Алахвердиев М.Б., владелец ТД "Восход" Абубакир С.Н.);

- по п. 1 ст. 476 (нарушение особого порядка въезда и выезда в период чрезвычайного положения) - 11 (таксисты и пассажиры – Сатиев Б.К., Изатов А.О., Керембаев Н.О., Едильбаев Е.Е., Сарсенов Б.У., Кульназаров Е.М., Усканова Б.К., Баймолда А.М., осужденные 22.03 - Есбаев М.Ж., Базарбаев К.Т., Ермекбаев Н.Т.)

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