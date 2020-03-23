Абаев рассказал о ситуации на блокпостах

Столпотворений, по словам министра, на постах нет.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о ситуации на выставленных блокпостах в Нур-Султане и Алматы из-за карантина, передает корреспондент zakon.kz.

В целом ситуация на блокпостах в Нур-Султане и Алматы стабильная. Никаких столпотворений в настоящее время не имеется, за исключением единичных случаев. Население с пониманием отнеслось к данным мерам, - сказал Абаев на брифинге в СЦК.

Он также поблагодарил казахстанцев за понимание к вводимым мерам защиты.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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