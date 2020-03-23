Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Еще 250 тысяч тестов на коронавирус закупит Казахстан

100 тысяч из которых будут куплены за счет спонсоров.

Фото : doctor.rambler.ru23 марта 2020, 16:30

Еще 250 тысяч тестов на коронавирус закупит Казахстан. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день в стране имеется 60 тысяч таких тестов.

В ближайшие дни в наше распоряжение поступит еще 150 тысяч тестов. Контракты находятся на стадии заключения. Еще 100 тысяч тестов будут закуплены за счет спонсоров. Данные тесты будут проводиться бесплатно для населения, - сказал Абаев на брифинге в СЦК.

Он также опроверг слухи о том, что закупаемые тесты плохого качества.

"Национальный центр экспертизы использует тест-системы производства Китайской Народной Республики. Данные тест-системы позволяют эффективно выявлять положительные случаи коронавирусной инфекции. Вместе с тем, для лабораторного контроля используются праймеры, которые рекомендованы ВОЗ", - добавил глава МИОР.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Все новости по теме читайте здесь


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты