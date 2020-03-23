100 тысяч из которых будут куплены за счет спонсоров.

Еще 250 тысяч тестов на коронавирус закупит Казахстан. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день в стране имеется 60 тысяч таких тестов.

В ближайшие дни в наше распоряжение поступит еще 150 тысяч тестов. Контракты находятся на стадии заключения. Еще 100 тысяч тестов будут закуплены за счет спонсоров. Данные тесты будут проводиться бесплатно для населения, - сказал Абаев на брифинге в СЦК.

Он также опроверг слухи о том, что закупаемые тесты плохого качества.

"Национальный центр экспертизы использует тест-системы производства Китайской Народной Республики. Данные тест-системы позволяют эффективно выявлять положительные случаи коронавирусной инфекции. Вместе с тем, для лабораторного контроля используются праймеры, которые рекомендованы ВОЗ", - добавил глава МИОР.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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