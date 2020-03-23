Причин для паники нет - Абаев о карте контактных с заболевшими коронавирусом

По словам министра, все контактирующие прошли медконтроль.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев призвал казахстанцев не паниковать из-за данных, опубликованных на карте распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

"Вопрос о нашумевшей карте на портале Egov. Вчера она вызвала панику, потому что многие подумали, что это карта распространения вируса. На самом деле там по большей части указывалось количество контактировавших с заболевшими. Все они прошли медицинский контроль, заражения у них не выявлено. Причин для паники нет", - сообщил министр на брифинге в СЦК.

По его словам, это не окончательный вариант карты, ее дорабатывают.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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