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До 1 миллиона масок в сутки начнут производить в Казахстане

На сегодняшний день ежесуточный объем - 604 тысячи штук.

Фото : Xinhua/globallookpress.com23 марта 2020, 16:43

До 1 миллиона масок в сутки начнут производить в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас ежесуточный объем всех производимых масок составляет 604 тысячи штук. Объем будет наращиваться до 1 миллиона штук в сутки, - сообщил министр на брифинге в СЦК.

Он отметил, что в Нур-Султане и Алматы будет организована бесплатная выдача масок для групп риска.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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