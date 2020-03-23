Тесты, которые мы могли потратить на врачей, расходуем на туристов - Абаев

Еще 145 казахстанцев вернут на родину 23 марта.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК рассказал о мерах по возврату казахстанцев, отдыхающих за рубежом, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, всего с момента объявления ЧП в Казахстан было возвращено около 6 тысяч туристов.

Сегодня планируется вернуть еще 145 туристов. Работа ведется, и большая работа была проведена правительством и фондом "Туристік камкор". За рубежом остается около 60 человек, которые по различным причинам решили не использовать поддержку фонда. По этим лицам будет вестись отдельная работа. При этом все эти туристы выехали из Казахстана, несмотря на предупреждение. Сегодня обеспечивается их пребывание, питание, транспортировка, сдача анализов и диагностика, - сообщил глава МИОР.

Он отметил, что были случаи, когда на предложение о возврате в Казахстан туристы принимали решение продолжить отдых. Такое поведение министр назвал безответственным.

"Тесты, которые мы могли бы потратить, в том числе и на врачей, сегодня тысячами расходуются на туристов", - подчеркнул Абаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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