Суды в Казахстане не будут прекращать работу в условиях ЧП

70% судей и работников судов перешли на дистанционный режим работы.

В Верховном суде прокомментировали высказывания о необходимости полной приостановки деятельности судов в условиях чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz.

Руководитель пресс-службы Верховного Суда РК Айдос Садуакасов на своей странице в Facebook отметил, что суды, в частности, следственные и административные, в прерогативу которых входит разрешение вопросов касательно прав человека, работу прекращать не должны.

На суды возложена также миссия по обеспечению ужесточению наказания по преступлениям против личности (воровства, мародерства, грабежей) и неподчинения законным требованиям власти. Такие меры направлены на предотвращение ухудшения криминальной ситуации, соблюдение общественного порядка, государственного устройства и прав человека. Это особо значимо в условиях объявленного в стране ЧП.

Верховный Суд, выполняя поручения Главы государства, предпринял ряд мер по отправлению правосудия судами республики в условиях ЧП. Напомним, 70% судей и работников судов перешли на дистанционный режим работы.

Совместно с Генеральной прокуратурой разработан соответствующий алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев, обращая особое внимание на вопросы охраны общественного порядка, подчеркнул о необходимости недопущения роста правонарушений во время ЧП. Содействовать полиции в этой работе подключены армия и Нацгвардия.

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