Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Будут ли разглашать информацию о заразившихся коронавирусом чиновниках

На сегодняшний день в стране подтверждено 62 случая заражения коронавируной инфекцией.

Фото : day.az23 марта 2020, 17:30

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев назвал врачебной тайной информацию о заразившихся коронавирусом высокопоставленных чиновников, передает корреспондент zakon.kz.

Спрашивают, есть ли среди заболевших высокопоставленные чиновники, в частности министры, вице-министры. Хотел бы ответить, что в соответствии со статьей 95 "О здоровье народа и системе здравоохранения" данная информация является врачебной тайной. Мы не имеем право ее разглашать. И, наверное, нет большой разницы. Главное, чтобы все люди выздоровели, - сказал министр на брифинге в СЦК.

Напомним, на сегодняшний день в стране подтверждено 62 случая заражения коронавируной инфекцией, из них в Нур-Султане – 32 случая, Алматы – 26 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Все новости по теме читайте здесь


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты