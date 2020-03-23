Будут ли разглашать информацию о заразившихся коронавирусом чиновниках

На сегодняшний день в стране подтверждено 62 случая заражения коронавируной инфекцией.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев назвал врачебной тайной информацию о заразившихся коронавирусом высокопоставленных чиновников, передает корреспондент zakon.kz.

Спрашивают, есть ли среди заболевших высокопоставленные чиновники, в частности министры, вице-министры. Хотел бы ответить, что в соответствии со статьей 95 "О здоровье народа и системе здравоохранения" данная информация является врачебной тайной. Мы не имеем право ее разглашать. И, наверное, нет большой разницы. Главное, чтобы все люди выздоровели, - сказал министр на брифинге в СЦК.

Напомним, на сегодняшний день в стране подтверждено 62 случая заражения коронавируной инфекцией, из них в Нур-Султане – 32 случая, Алматы – 26 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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