Хабиб покинул США из-за коронавируса

Зал в Сан-Хосе, в котором Хабиб готовился к бою с Тони Фергюсоном закрыли.

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой вернулся в Россию из США, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя атлета, все члены команды Нурмагомедова вернулись в Россию. Зал American Kickboxing Academy в Сан-Хосе, в котором работали бойцы, закрыт по решению местных властей.

В США никого, все в России, — отметил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Также представитель бойца высказался о том, куда может быть перенесен следующий поединок Хабиба. Изначально супербой с Тони Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк), а затем в Лас-Вегасе, однако на территории США был объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно выражал уверенность в том, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится. Критикующих его людей функционер в интервью от 20 марта назвал "хлюпиками" и "занудами".

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит защищать титул в третий раз.

Ранее стало известно, что UFC не будет переносить бой Хабиба и Фергюсона.

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