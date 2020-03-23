Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Хабиб покинул США из-за коронавируса

Зал в Сан-Хосе, в котором Хабиб готовился к бою с Тони Фергюсоном закрыли.

Фото : MMA Mania23 марта 2020, 17:47

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой вернулся в Россию из США, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя атлета, все члены команды Нурмагомедова вернулись в Россию. Зал American Kickboxing Academy в Сан-Хосе, в котором работали бойцы, закрыт по решению местных властей.

В США никого, все в России, — отметил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Также представитель бойца высказался о том, куда может быть перенесен следующий поединок Хабиба. Изначально супербой с Тони Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк), а затем в Лас-Вегасе, однако на территории США был объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно выражал уверенность в том, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится. Критикующих его людей функционер в интервью от 20 марта назвал "хлюпиками" и "занудами".

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит защищать титул в третий раз.

Ранее стало известно, что UFC не будет переносить бой Хабиба и Фергюсона.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты