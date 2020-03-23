Особое внимание будет уделено пассажирам, летевшим транзитом.

Все прибывшие в Казахстан авиапассажиры будут сдавать тест на коронавирус и помещаться на карантин. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Напомним, 23 марта главный санитарный врач Казахстана внес изменения в постановление об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Так, дополнения касаются пассажиров, прибывших в страну авиасообщением.

Теперь, все пассажиры, прибывающие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу будут помещаться на 14-дневный карантин и сдавать тест на коронавирус. Речь идет о таких странах, относящихся к группе 1А: Иран, Франция, Италия, Испания, Германия.

Граждане, которые прибывают из других стран, будут изолированы на одни сутки в стационаре для сдачи анализа на коронавирус. Даже в случае отрицательного результата они будут на домашней изоляции 13 суток, - отметил Абаев.

Особое внимание будет уделено пассажирам, летевшим транзитом.

"Они также будут положены на карантин со сдачей всех необходимых анализов. При посадке транзитного рейса на территории Казахстана пассажиры не будут покидать борт самолета", - сообщил глава МИОР.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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