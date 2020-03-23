В Нур-Султане ведутся масштабные противопаводковые мероприятия

Аким столицы Алтай Кульгинов проинспектировал ход работ контрегулятора, расширения русла реки, возведения и укрепления насыпной дамбы.

В столице усилено ведутся противопаводковые мероприятия: продолжаются работы по реконструкции русла реки, по строительству водорегулирующей плотины, по очистке арычно-лотковых сетей, ливневой канализационной системы - 92% сетей уже очищены, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль противопаводковые мероприятия. Аким столицы Алтай Кульгинов проинспектировал ход работ контрегулятора, расширения русла реки, возведения и укрепления насыпной дамбы.

Необходимо провести капитальный ремонт контрегулятора, соответствующую заявку совместно с минэкологии отправили. Это позволит увеличить пропускную способность регулятора. На сегодня утвердили режим работы контрегулятора, защищающий город и окрестности от паводков. На озере Майбалык, протяженностью 5 км 700м, вычищаем канал от снега. В целях обеспечения безопасного пропуска весенних паводковых вод увеличим пропускную способность действующего канала от озера Майбалык до канала "Нура-Есиль". Все эти меры позволят обеспечить беспрепятственный пропуск вод реки и снизить риски подтопления, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что уделяется особое внимание жилым массивам. В жилом массиве Ильинка выполнены работы по укреплению дамбы, в ЖМ Ондирис ведутся работы по реконструкции русла реки. в ЖМ Коктал-1 возведены временные земляные насыпи.

Масштабная реконструкция реки позволит обеспечить беспрепятственный пропуск воды и в последующие годы. На сегодняшний день коммунальщиками с территории города вывезено более 6 млн 385 тыс куб.м.снега, за прошлый аналогичный сезон было вывезено менее чем в три с половиной раза. В текущий зимний период при норме 99 мм снега осадков уже выпало более чем в два раза.

Как отметила директор гидрометеологического центра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт, если в ноябре и декабре осадков выпало в два раза выше нормы, то в январе и в феврале норма осадков превысила более чем в три раза!

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