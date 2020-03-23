Машины с громкоговорителем информируют о мерах безопасности в столице

Столичные власти просят горожан не выходить из дома без особой надобности, соблюдать все меры безопасности.

Акимат Нур-Султана запустил специальные автомобили с громкоговорителем, которые информируют жителей и гостей города о мерах безопасности и предотвращении распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Автомашины с громкоговорителем ежедневно курсируют как в городе, так и в жилых массивах. Столичные власти просят горожан не выходить из дома без особой надобности, соблюдать все меры безопасности.

Уважаемые жители и гости столицы! В связи с карантином прекращены перевозки пассажиров всеми видами транспорта из и в город Нур-Султан; въезд и выезд в зону карантина закрыт. Призываем граждан не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности. Держите руки в чистоте, часто мойте с мылом или используйте дезинфицирующие средства, носите маски. Все предпринимаемые меры направлены исключительно на охрану здоровья и жизни наших граждан, – предостерегает жителей столицы акимат города.

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