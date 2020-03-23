Фонд Шодиева опровер данные о выделении Узбекистану 200 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.

Международный фонд Шодиева официально заявляет, что озвученные некоторыми пользователями социальных сетей в Казахстане данные о сумме в размере 200 миллионов долларов США, выделенной г-ном Патохом Шодиевым в рамках мер по противодействию коронавируса в Узбекистане, недостоверны, сообщает zakon.kz.

Международный фонд Шодиева (ICF) – это благотворительная неправительственная организация, основанная в 1996 году Патохом Шодиевым. Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.

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