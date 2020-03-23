Фонд Шодиева опровер данные о выделении Узбекистану 200 млн долларов для борьбы с коронавирусом
Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.
Фото : slovoidilo.ua23 марта 2020, 18:49
Международный фонд Шодиева официально заявляет, что озвученные некоторыми пользователями социальных сетей в Казахстане данные о сумме в размере 200 миллионов долларов США, выделенной г-ном Патохом Шодиевым в рамках мер по противодействию коронавируса в Узбекистане, недостоверны, сообщает zakon.kz.
Международный фонд Шодиева (ICF) – это благотворительная неправительственная организация, основанная в 1996 году Патохом Шодиевым. Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013135-41a24adf522634bde4110cfa10c52c10
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...