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Toyota Corolla разбила пешеходный переход в Алматы

Сильный удар раскурочил и автомобиль, его фрагменты разлетелись в стороны.

Фото : zakon.kz23 марта 2020, 18:55

Серьезное ДТП произошло на улице Саина, недалеко от проспекта Улугбека, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Toyota Corolla двигался по улице Саина в северном направлении. По невыясненным пока причинам, водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги на газон и ударилась о стену наземной постройки пешеходного перехода, затем ее выбросило обратно на проезжую часть.

Сильный удар раскурочил автомобиль, его фрагменты разлетелись в стороны. Стена пешеходного перехода разрушена.

Водитель госпитализирован.

Все подробности аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.


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