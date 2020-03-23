Серик Байхожаев: Благополучие граждан – прежде всего

В его функциональные обязанности входит – рациональная расстановка сил и средств, задействованных в обеспечении правопорядка в период введенного карантина.

Организовать работу на блокпостах – это сложная и ответственная работа. Сотрудников полиции, несущих службу в усиленном варианте в период введенного карантина, называют "бойцами невидимого фронта", сообщает zakon.kz.

Среди них – старший инспектор по особым поручениям Управления местной полицейской службы ДП города Алматы, полковник полиции Серик Байхожаев. В его функциональные обязанности входит – рациональная расстановка сил и средств, задействованных в обеспечении правопорядка в период введенного карантина.

Очень важно сделать это грамотно, чтобы работа на блокпостах была бесперебойной и эффективной. Кроме того, на полицию возложены задачи по оцеплению мест – очагов заражения и медицинских учреждений, где некоторые граждане находятся на карантине. Поэтому задействованы не только строевые подразделения, но и приданные силы полиции. Сегодня пятый день карантина – и эта работа уже налажена: информация с блокпостов и мест оцепления своевременно поступает в штабы, там же проводится детальный анализ. Помимо тех служб, что несут службу на улице, есть много моих коллег, работа которых на первый взгляд не видна, но очень нужна. Наша первостепенная задача на данном этапе – обезопасить граждан и поставить заслон распространению инфекции, - рассказал полковник Байхожаев.

Серик Байхожаев в органах внутренних дел служит с 1993 года. Он утверждает, что супруга, дети и внуки уже привыкли к особенностям его работы и осознают ее важность. Особенно тогда, когда весь мир борется с коварным недугом, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы.

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