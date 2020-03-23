Кому в Алматы предоставят бесплатные продуктово-бытовые наборы

В Алматы разработают дорожную карту по реализации поручений Президента.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел заседание городского оперативного штаба по реализации поручений Президента Казахстана, данных на Государственной комиссии по чрезвычайному положению, сообщает zakon.kz.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев распределил задачи и дал поручения по их исполнению.

Одним из главных является обеспечение полноценного оцепления карантинной зоны города и предотвращение возможности проникновения в Алматы любыми способами.

Нужно понимать и довести до каждого, кто пытается незаконно проникнуть в города или выйти за его пределы, что карантин введен для общего блага. Главное – сохранить здоровье и жизни людей. Для этого мы должны не допустить распространения коронавирусной инфекции. Мы действуем на упреждение, сделав выводы из ситуации европейских стран, где промедление вызвало пандемию опасного вируса, - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Среди мер, порученных Главой государства, - наказание за нарушение требований, предъявляемых к лицам, помещенным под карантин. Кроме того, будут усилены меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением.

Также будет обеспечена санитарная обработка общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Все ЦОНы будут временно закрыты. Коммунальную технику переоборудуют для дезинфекции городских пространств.

Продолжатся карантинные меры по изоляции всех прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС, а также разъяснительная работа о режиме работы медучреждений. Разработаны памятки для предпринимателей и граждан о правилах и режиме пропуска на блокпостах.

Также будет проведена работа по обеспечению созидательной активности молодежи с проведением онлайн соревнований и лекций. Кроме того, совместно с Министерством труда и социальной защиты населения будет проработан вопрос ежемесячной выплаты лицам, лишившихся доходов на период действия чрезвычайного положения 1 МЗП (42 500 тенге).

Многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально-уязвимых слоев населения будут предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы.

По каждому поручению будут выработаны конкретные меры исполнения.

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