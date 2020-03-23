Более тысячи человек изолировали по прибытию в аэропорт Нур-Султана 23 марта

У 788 отрицательные показатели на наличие коронавируса, по остальным тесты на проверке

13 рейсов прибыло в Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева 23 марта. Всех пассажиров изолировали, передает корреспондент zakon.kz.

"За период с 00:00 часов 22 марта до 18:00 23 марта по всем прибывшим 13 рейсам полностью были изолированы 1 104 пассажира. Это рейсы: Дубай, Токио, Минск, Москва (Внуково), Москва (Домодедово), Лондон, Стамбул, Франкфурт, Екатеринбург, Прага и Абу-Даби", - сообщила руководитель общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в акимате.

По ее словам, все пассажиры прошли тест на наличие коронавирусной инфекции.

На текущее время выполнено 788 лабораторных исследований по 9 рейсам, у всех отрицательные результаты на наличие коронавирусной инфекции. Готовится их выписка из карантинного стационара с выдачей письменного уведомления о дальнейшем нахождении на домашнем карантине в течение 14 дней. По трем (рейсам) сейчас материалы в работе, - добавила Кисикова.

Напомним, на сегодняшний день в столице подтверждены 32 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Тамила Языкова, Нур-Султан.

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