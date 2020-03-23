Трамп ввел войска в некоторые штаты

Силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с кризисом.

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть войска Национальной гвардии в трех штатах, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Военные войдут в штаты Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон. Их цель — помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Мы сделаем все, чтобы местные власти могли распоряжаться войсками так, как им нужно, без оглядки на стоимость процедур (...). Белый дом полностью оплачивает переброску военных, - подчеркнул Трамп.

Администрация Трампа подчеркивает, что размещение Национальной гвардии в Нью-Йорке, Калифорнии и Вашингтоне не является военным положением. Губернаторы штатов сохранят за собой командование, а федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям покроет все расходы миссий по реагированию на вспышку вируса, заявил президент на брифинге в Белом доме.

Силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с кризисом. Правительство через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США на сто процентов покроет расходы, связанные с размещением подразделений Национальной гвардии, чтобы остановить вирус.

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