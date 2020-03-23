Почему в Казахстане будут работать все ТРЦ, кроме Нур-Султана и Алматы

Торговые объекты в городах Нур-Султан и Алматы работать будут в текущем режиме карантина, как и было решено оперативными штабами акиматов, - Бахыт Султанов.

Сегодня возникло очень много вопросов в отношении решения возобновить работу крупных торговых объектов на территориях, где не объявлен карантин, - пишет на своей странице в Facebook министр торговли и интеграции РК, сообщает zakon.kz.

В связи с чем Бахыт Султанов посчитал нужным пояснить принятое решение.

Торговые объекты в городах Нур-Султан и Алматы работать будут в текущем режиме карантина, как и было решено оперативными штабами акиматов.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: сторонников изоляции и противников закрытия торговых точек.

Но в условиях распространения вируса нам приходится балансировать между необходимостью защитить граждан от расползающейся инфекции COVID-19 и недопущения роста безработицы и сокращения доходов населения. Кроме того, мы учитывали, что уже принятые жесткие меры карантина (закрытие городов Нур-Султан и Алматы, контроль за всеми прибывающими в страну) дают результат. Усиление санитарного контроля позволяет сдерживать рост распространения коронавируса – болезнь подтверждена только у недавно прибывших из-за рубежа граждан и их контактных лиц, - пишет Бахыт Султанов.

В связи с тем, что санитарно-эпидемологические и медицинские службы оперативно выявляют и блокируют все возможные риски, было принято решение на территориях, где нет карантина, не приостанавливать деятельность крупных объектов торговли.

Это позволит сотрудникам торговых объектов продолжать, хоть и ограниченно в условиях резкого уменьшения потока посетителей, но все же работать и обеспечивать свои семьи.

На сегодняшнем расширенном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения Президент страны К.К.Токаев дал ряд поручений государственным органам и выдвинул программу действий в условиях ЧП. Основной лейтмотив ее - баланс между жесткими изоляционными мерами и масштабной поддержкой предпринимателей и населения, в том числе через сохранение рабочих мест там, где это не угрожает распространением вируса.

При этом, министр еще раз подчеркнул требование по введению усиленных санитарных и дезинфекционных мерах в условиях рынков, магазинов и аптек. Глава государства сегодня также поручил акиматам перепрофилировать на дезинфекцию имеющуюся коммунальную технику, с особым упором на рынки и прилегающие территории.

Весь персонал должен работать в масках и перчатках. Каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами нужно обрабатывать все поверхности (полы, столы, стулья, лифты и т.п.). Установить санитайзеры для обработки рук.

Важное требование – не допускать образования очередей: не более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра.

Полный список требований к функционированию объектов торговли и сферы услуг можете посмотреть на сайте МТИ или Минздрава.

Еще раз хочу предупредить всех! Открытие магазинов и рынков не означает, что можно работать, не соблюдая правила режима ЧП. К тем, кто не будет исполнять рекомендации, будут приниматься меры вплоть до закрытия магазинов и торговых домов. Да, это крайние меры. Но усиление санитарных мер – ключевое условие возможности работать в условиях распространения вируса, - резюмировал Бахыт Султанов.

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