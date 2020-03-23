Работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных центров, крупных торговых домов и торговых центров приостановлена в связи с карантином.

В акимате прокомментировали приостановление деятельности ТРЦ в Алматы на период карантина, сообщает zakon.kz.

Работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных центров, крупных торговых домов и торговых центров приостановлена в связи с карантином.

Также закрыты имеющиеся на территории торговых центров и отдельно расположенные кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные объекты с массовым скоплением людей.

В то же время продолжают работу находящиеся на их территории магазины, реализующие продукты и лекарственные средства.

В случае обнаружения фактов незаконной деятельности указанных объектов предпринимательства, просим обращаться по номерам:

+7 775 882 55 39

+7 775 882 55 46

+7 775 882 56 02

+7 775 882 56 49

+7 775 882 56 72

+7 775 882 57 08

+7 775 882 54 16

+7 775 882 53 12

+7 775 882 52 00

+7 775 882 53 92

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