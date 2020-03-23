В акимате прокомментировали приостановление деятельности ТРЦ в Алматы
Работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных центров, крупных торговых домов и торговых центров приостановлена в связи с карантином.
В акимате прокомментировали приостановление деятельности ТРЦ в Алматы на период карантина, сообщает zakon.kz.
Работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных центров, крупных торговых домов и торговых центров приостановлена в связи с карантином.
Также закрыты имеющиеся на территории торговых центров и отдельно расположенные кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные объекты с массовым скоплением людей.
В то же время продолжают работу находящиеся на их территории магазины, реализующие продукты и лекарственные средства.
В случае обнаружения фактов незаконной деятельности указанных объектов предпринимательства, просим обращаться по номерам:
+7 775 882 55 39
+7 775 882 55 46
+7 775 882 56 02
+7 775 882 56 49
+7 775 882 56 72
+7 775 882 57 08
+7 775 882 54 16
+7 775 882 53 12
+7 775 882 52 00
+7 775 882 53 92
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